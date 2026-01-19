Allanamiento en Vicuña Mackenna: dos detenidos, drogas y casi $3 millones

Un allanamiento realizado este domingo por la tarde en la localidad de Vicuña Mackenna terminó con la detención de dos personas y el secuestro de estupefacientes y una suma cercana a los tres millones de pesos en efectivo, en el marco de una investigación judicial por amenazas.

El operativo fue llevado adelante por personal de la Comisaría de Mackenna, bajo directivas del magistrado interviniente, y tuvo como resultado la detención de un hombre de 24 años y una mujer de 28.

Durante el procedimiento, los policías incautaron 331 gramos de marihuana y 183 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo, una balanza de precisión y dos teléfonos celulares, elementos compatibles con la venta de droga al menudeo.

Ante el hallazgo de los estupefacientes, se dio intervención a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), que realizó el secuestro formal de la droga y del resto de los elementos vinculados a la causa.

La investigación continúa para establecer el grado de participación de las personas detenidas y el destino de las sustancias incautadas.