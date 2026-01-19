“Bastián viajaba sin cinturón de seguridad”, sostuvo Morla

El abogado Matías Morla, defensor del padre de Bastián Jerez, señaló que el menor de 8 años “estaba a upa” de su progenitor cuando viajaba en el vehículo UTV que chocó contra una camioneta en la ciudad balnearia de Pinamar y precisó que circulaba “sin cinturón de seguridad”.

Morla dialogó con la prensa en la puerta del Hospital Materno Infantil Victorio Tetamanti de Mar del Plata y calificó de "disparate" que Maximiliano Jerez se encuentre imputado por el delito de lesiones culposas.

En este sentido, el letrado confirmó que el jueves 22 de enero se llevará a cabo una pericia toxicológica, un estudio clave para esclarecer el hecho.

Morla explicó que "hasta ayer eran todos festejos" porque Bastián presentó una leve mejoría: "Había tenido movimientos y respondió exitosamente, estaban contentos, aunque un poco preocupados por la consecuencia neurológica, eso todavía no se sabe".

"Hoy cambió todo de un momento a otro porque el estudio dio que tenía sangre y tuvieron que intervenirlo de urgencia", agregó el abogado al referirse a la quinta operación que afrontó la víctima.

Para Morla, la situación del conductor de la Volkswagen Amarok "pende de un hilo" porque su perito sostiene que "la camioneta pesa 2.000 kilos", por lo que "sí o sí debe tomar envión para subir al médano": "Se hizo como una rampa y de esa manera se produjo el accidente".