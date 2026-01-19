Batalla campal en Cruz del Eje, hasta un niño se sumó a la pelea

Una violenta pelea se desató en las últimas horas en la ciudad de Cruz del Eje, fue filmada por vecinos y no tardó en hacerse viral en las redes sociales. Todo comenzó por un enfrentamiento entre dos mujeres, se sumaron más hombres y hasta un niño de aproximadamente diez años, en una salvaje secuencia que incluyó golpes, patadas y piedrazos.

La situación provocó indignación entre los habitantes de la localidad y la gresca se disolvió por la intervención de los policías.

Según contaron testigos, el enfrentamiento se produjo cuando dos mujeres comenzaron a tirarse del pelo. En segundos, llegaron más y más personas hasta que rápidamente, la situación se desmadró y obligó a la intervención de las fuerzas de seguridad.

Finalmente, se detuvo a tres personas y se abrió una investigación para determinar cómo se desató la batalla campal.