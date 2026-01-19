Carlos Paz: Amenazó a un hombre con un cuchillo para robarle el celular

Un joven de 22 años fue detenido anoche luego de haberse apoderado de un teléfono celular en el barrio La Quinta de Villa Carlos Paz. Se desplegó un operativo cerrojo alrededor de las 22 horas en las calles Jacarandá y Los Sauces y se logró identificar al sospechoso, quien minutos antes había amenazado con un cuchillo a un hombre de 52 años.

El personal del Comando de Acción Preventiva fue alertado por el centro de monitoreo de cámaras sobre el robo.

Según contó el damnificado, el malviviente estaba acompañado de un cómplice que logró darse a la fuga y es intensamente buscado por estas horas.

El delincuente fue aprehendido y se dispuso su traslado a la comisaría local, al tiempo que se secuestró el arma blanca que había utilizado para cometer el ilícito. Quedó a disposición del magistrado interviniente.