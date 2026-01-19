Carlos Paz: Robaron un kiosco, intentaron escapar y los detuvieron con armas blancas

Cuatro hombres mayores de edad fueron detenidos este lunes por la tarde en Villa Carlos Paz, acusados de robar en un kiosco y portar armas blancas. El hecho ocurrió en la zona de Costanera Sur y Finlandia, en barrio El Canal, y derivó en un rápido operativo policial.

Según la denuncia de la propietaria del comercio, tres de los hombres ingresaron al kiosco, mientras que un cuarto permanecía en el exterior, vigilando los movimientos. Al ser descubiertos mientras sustraían elementos del local, intentaron escapar.

Con los datos aportados por la comerciante, personal del Comando de Acción Preventiva montó un operativo cerrojo en el sector, que permitió localizar y detener a los cuatro hombres a pocas cuadras del lugar.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron armas blancas que llevaban los detenidos. Todos fueron trasladados a la Alcaldía local y quedaron a disposición de la Justicia, que investiga su participación en el hecho.