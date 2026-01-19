Crece el misterio sobre la desaparición de Tania Suárez, la versión del detenido

Los investigadores buscan esclarecer la desaparición de Tania Suárez y se incorporaron nuevos elementos en las últimas horas que alimentan varias hipótesis en torno al caso. La mujer de 34 años se había juntado con un hombre en la ciudad de Córdoba, abordó un colectivo interurbano y apareció 48 horas después, maniatada, golpeada y envuelta en bolsas consorcio, en un descampado de La Cumbre.

Mañana martes se cumplirá una semana desde su aparición con vida y Tania permanece internada en un hospital de la capital cordobesa, donde en las últimas horas se le brindó asistencia psicológica por una fuerte crisis que sufrió.

La mujer todavía no pudo prestar declaración y su testimonio resultará clave para determinar qué sucedió durante las horas que estuvo ausente de su hogar y sin contacto con su familia.

En medio de la incertidumbre, el abogado del único acusado que tiene la causa, Néstor Maldonado, el hombre de 57 años que aparece junto a ella en una filmación en la Terminal de Ómnibus, cuando ambos abordan un transporte interurbano con destino al norte de Punilla, Carlos Nayi, dijo que Tania «mintió» y que tienen cómo probarlo. «Tenemos pruebas, es totalmente irreal»; expresó Nayi, quien patrocina al sospechoso, acusado de privación ilegítima de la libertad.

«En un primer momento se dijo que estuvo secuestrada. Esa versión es totalmente diferente a lo que nos contó la hermana de este hombre»; argumentó el letrado en diálogo con El Doce, quien añadió: «Tenemos pruebas y la convicción suficiente de que es totalmente irreal la versión que dio».

Nati reveló que su cliente le confió que cuenta con «capturas de pantalla, testimonios y constancias de transferencias de dinero» y que el vínculo entre Tania y Maldonado comenzó en el 2022. «La relación entre ellos era mayoritariamente virtual con algunos encuentros personales. Hay abundante material probatorio, los hechos son totalmente diferentes a lo que se instaló en la opinión pública. Estoy en condiciones de decir que tengo firmes elementos para trabajar en un objetivo: descartar en absoluto el intento de femicidio. Lo que sí ha existido es una cadena de equivocación por parte del detenido»; recalcó.

En contraposición, la abogada de la familia de Tania, Daniela Morales Leanza, salió al cruce y aseguró que: «No está bien emocionalmente, no está estable. Está todavía muy conmocionada». «Ella iba con una persona que subió a un colectivo, no tengo la confirmación de en qué contexto se da (...)»; reconoció.

Sobre los chats que la mujer mantuvo con su hija y su hermana, aclaró: «Nosotros dudamos de que estos chats fueran de ella, lo poco que sabemos es de los chats que iban surgiendo».