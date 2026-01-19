Desalojaron a una pareja que había usurpado una obra en construcción

El personal policial desalojó esta tarde a una pareja que había usurpado una obra en construcción en la costanera oeste de Villa Carlos Paz. El operativo contó con la participación de los efectivos del Comando de Acción Preventiva y el escuadrón motorizado de la Departamental Punilla, tras una denuncia realizada por el propietario del inmueble.

Vecinos manifestaron que durante esta temporada de verano, el lugar había sido ocupado por varias personas que provenían de distintas localidades y que atentaban contra la tranquilidad del sector.

El procedimiento se concretó este lunes 19 de enero sobre la Avenida Bernardo D´Elía, en inmediaciones del boliche Zebra, sobre las márgenes del río San Antonio. En el momento en que los patrulleros arribaron al lugar, había dos personas en el interior que fueron controladas por los uniformados y desalojadas de la propiedad.