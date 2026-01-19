Empeora la salud de Bastian: es operado por sexta vez

Pese al alentador parte médico emitido este lunes, la salud de Bastian Jerez volvió a empeorar en las últimas horas, por lo que debió ser ingresado nuevamente al quirófano pasadas las 17 horas y se esperan novedades a la brevedad.

De acuerdo a lo informado por Leo García en C5N, la comunicación sobre la nueva intervención al nene de 8 años la hizo "su mamá a través de las redes sociales". Y agregó: "Va a ser la cuarta cirugía desde que está en Mar del Plata, la sexta en total desde el incidente".

"Hubo dos primeras cirugías en Pinamar, la primera pocos minutos después de ese incidente en la zona de la frontera, la segunda horas después, sobre todo eran cirugías que tenían que ver con la contención del daño en el hígado y en la hemorragia interna que había sufrido el pequeño", detalló.

Y añadió: "Después el traslado a Mar del Plata, con una primera cirugía para colocar una válvula de presión intracraneana, luego una segunda cirugía en Mar del Plata para hacer el cambio de ese packing en la zona del hígado. En las últimas horas conocimos que había habido una quinta cirugía que fue para retirar esa válvula, pero ahora tienen que volver a colocar ese instrumento".

En este sentido, Leo advirtió: "Son cirugías muy complejas, pero que tienen que ver con los estudios médicos que van haciendo alrededor del chiquito y sobre todo para tratar de compensarlo, pese a que el último parte médico blanco había sido alentador".

Según el último parte médico difundido en la mañana de este lunes, Bastian continuaba “en terapia intensiva, en estado grave, aunque clínica y hemodinámicamente estable, y con asistencia respiratoria mecánica”.