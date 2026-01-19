En el momento justo: un policía que viajaba en colectivo bajó y evitó un robo

Un robo a un comercio de La Calera fue evitado en las últimas horas gracias a la intervención de un policía que viajaba como pasajero en un colectivo urbano. El efectivo observó la maniobra en pleno desarrollo, descendió de la unidad y logró reducir al autor antes de que escapara.

El hecho ocurrió cuando el joven arrojó un elemento contundente contra la vidriera de una librería–juguetería para ingresar al local y sustraer mercadería. La secuencia fue advertida por el policía, que actuó de inmediato hasta la llegada del personal de apoyo.

Durante el procedimiento se secuestraron dos piedras utilizadas para romper el vidrio y se recuperaron un parlante, un auricular y otros objetos pertenecientes al comercio.

El menor de 15 años fue trasladado a la dependencia policial, quedando a disposición de la Justicia, mientras se labran las actuaciones correspondientes.