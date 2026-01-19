Encontraron a una nena de 3 años tras diez horas de búsqueda en la cordillera

La búsqueda de una nena de tres años movilizó durante más de diez horas a fuerzas de seguridad, bomberos y brigadistas en una zona rural de difícil acceso en el oeste neuquino. La menor había sido vista por última vez el viernes alrededor de las 18.30, mientras estaba al cuidado de un familiar en el paraje Las Lecheras, en cercanías de Caviahue.

La alerta se activó tras el llamado del padre, lo que dio inicio a un operativo conjunto que se extendió durante toda la noche. Los equipos recorrieron sectores de monte cerrado, con caña, araucarias y pinos, en plena oscuridad y con temperaturas bajas.

Finalmente, cerca de las 4.30 de la madrugada del sábado, la niña fue encontrada entre la maleza, en el sector conocido como Tranquera del Bosque. Estaba con frío y visiblemente asustada, por lo que fue trasladada de inmediato al hospital de Caviahue, donde quedó en observación para evaluar su estado de salud.

El caso ocurrió el viernes 17 y se conoció oficialmente ese mismo día, aunque el operativo y sus detalles siguen generando repercusión este lunes por la magnitud del despliegue y las condiciones extremas en las que se desarrolló la búsqueda.