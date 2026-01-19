Fueron sorprendidos robando en una casa y terminaron detenidos

Dos personas fueron detenidas en un operativo policial realizado durante la noche del martes en el barrio Cerro de Las Rosas, luego de ser sorprendidas tras cometer un robo en una vivienda.

El procedimiento tuvo lugar sobre la calle Fernando Fader al 3700.

Según informaron fuentes policiales, instantes antes del operativo los sospechosos habían sido descubiertos por la propietaria de una casa luego de romper un vidrio para ingresar y sustraer distintas pertenencias. Ante la situación, se dio aviso a la Policía, que desplegó un dispositivo de búsqueda en la zona.

Como resultado del operativo, los efectivos lograron la aprehensión de ambos individuos y el secuestro de varios elementos vinculados al hecho, entre ellos un teléfono celular, dos linternas y diversas herramientas, consideradas de interés para la causa.

Posteriormente, los detenidos junto con los elementos incautados fueron trasladados y quedaron a disposición de la autoridad competente.