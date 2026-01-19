Huyeron en un auto robado, lo abandonaron y los atraparon

Dos personas fueron llevadas a la comisaría luego de intentar escapar en un auto robado, en un procedimiento realizado en las últimas horas en el sur de la provincia de Córdoba.

El hecho comenzó en la ciudad de Río Cuarto, cuando efectivos policiales detectaron a los ocupantes de un vehículo denunciado como robado en la localidad de Alpa Corral. Al advertir la presencia policial, los ocupantes emprendieron la huida, dando inicio a una persecución.

La fuga terminó en el paraje Rodeo Viejo, donde los ocupantes abandonaron el automóvil e intentaron escapar a pie. Minutos después, ambos fueron localizados y reducidos por personal policial.

El vehículo fue recuperado y quedó a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar la participación de los involucrados en otros hechos similares.