Ingresó a una vivienda, provocó daños y fue detenido; recuperaron una moto

En Río Ceballos, personal policial detuvo a un hombre que fue sorprendido dentro de una vivienda a la que había ingresado provocando daños. El hecho fue advertido a tiempo y permitió la intervención de los efectivos, que lograron reducirlo en el lugar y trasladarlo a sede policial.

En tanto, en la ciudad de San Francisco, otra persona fue detenida en el marco de un procedimiento que permitió recuperar una motocicleta que habría sido sustraída previamente. El rodado fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Ambos hechos forman parte de una serie de operativos preventivos y de respuesta rápida desplegados en el norte de la provincia.