Intentaron robar un galpón en Cofico: cuatro menores detenidos, tres con antecedentes

Cuatro menores de entre 14 y 16 años fueron llevados a la comisaría luego de ser sorprendidos cuando intentaban ingresar a robar a un galpón ubicado en barrio Cofico, en un hecho ocurrido esta madrugada.

El episodio se inició cuando se activó la alarma del predio. Al recibir la notificación, el propietario observó la situación a través de las cámaras de seguridad y dio aviso inmediato al 911, aportando datos precisos sobre los movimientos de los jóvenes.

Con esa información, móviles policiales se dirigieron al lugar y lograron interceptar a los cuatro menores, que se encontraban dentro del perímetro del galpón con claras intenciones de robo.

Según se informó, tres de los adolescentes registran frondosos antecedentes, un dato que fue incorporado a las actuaciones labradas tras el procedimiento.

Los menores fueron trasladados a sede policial, donde se dio intervención a la Justicia, que ahora analiza la situación de cada uno y la continuidad de las medidas correspondientes.