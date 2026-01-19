Malagueño: detuvieron a un motociclista que embistió a un inspector

Malagueño. Un joven de 21 años terminó detenido luego de embestir con su moto a un inspector de tránsito tras intentar fugarse en plena calle Marcelo Garlot de Yocsina, para evitar un control.

La Guardia Local, acompañada por personal adicional afectado al servicio, levantaba las manos para detener a los conductores y pedir papeles. Pero lejos de acatar la orden, el joven de 21 años intentó huir esquivando a los uniformados.

En la peligrosa maniobra, el motociclista lesionó el brazo de un inspector que debió ser hospitalizado.

Según el parte policial, el joven fue inmediatamente detenido y la moto, secuestrada. Fue trasladado a la Comisaría de Malagueño, donde se formalizó el procedimiento. Quedó a disposición del magistrado de turno, mientras el inspector agredido recibía atención por su lesión.