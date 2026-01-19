Megaoperativo de la FPA en Córdoba: secuestran drogas y hay tres detenidos

En el marco del plan preventivo que impulsa el Ministerio Público Fiscal en todo el territorio provincial, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) llevó adelante una serie de operativos simultáneos en distintas ciudades de Córdoba que culminaron con el secuestro de estupefacientes y la detención de tres personas mayores de edad.

En dos procedimientos realizados en la ciudad de Córdoba, efectivos de la FPA incautaron varias dosis de marihuana y cocaína a transeúntes en los barrios Guiñazú y Argüello Norte. Como resultado, fueron aprehendidos dos jóvenes de 23 años.

Por otra parte, en la ciudad de San Francisco, durante un control antinarcótico en calle Ituzaingó al 400, en barrio Hospital, los oficiales detuvieron a un hombre de 27 años y secuestraron varias dosis de cocaína, dinero en efectivo y una motocicleta.

En Río Cuarto, el operativo se desarrolló en calle Belgrano al 100, en la intersección con Entre Ríos y Juan Díaz de Solís. Allí se procedió al secuestro de varias dosis de marihuana y cocaína a tres sujetos de 20, 27 y 33 años que circulaban por el lugar.

Finalmente, en la ciudad de Colonia Caroya, durante un control preventivo, personal de la FPA realizó un procedimiento positivo que concluyó con el secuestro de varias dosis de marihuana a un hombre mayor de edad.

Desde la fuerza informaron que el despliegue de móviles y grupos tácticos tuvo como objetivo reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo. Los detenidos y los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la Justicia en cada jurisdicción.