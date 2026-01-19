Murió el profesor Gustavo Varillas: ¿cuándo y dónde le darán el último adiós?

El profesor de música y director de coros Gustavo Fabián Varillas falleció este lunes 19 de enero en la ciudad de Villa Carlos Paz. La noticia se conoció rápidamente y provocó un profundo dolor en la comunidad, que no sale de su estupor por la partida de una figura de gran relevancia para la cultura local y con una amplia trayectoria.

A mediados del 2022, el profesor se retiró de su carrera musical y recibió un reconocimiento por su labor. En aquel entonces, fue homenajeado por amigos y familiares en el Centro Italiano.

Durante su vida profesional, Varillas fue director del Grupo Coral Careyco, Coro Vox Populi y Coro Vox Fémina, todos de la Escuela Coral del Centro Italiano Villa Carlos Paz, al tiempo que también dio clases en el colegio IESS.

Este lunes 19 de enero, desde las 18 horas, se le dará el último adiós en la funeraria Julio Centeno.