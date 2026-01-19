Murió un hombre tras despistarse con su vehículo

Córdoba. Un automovilista falleció este mediodía tras protagonizar un despiste sobre la Ruta Nacional 36, a la altura del kilómetro 802.

Por causas que aún se investigan, el conductor de un Fiat Punto perdió el control del vehículo y sufrió un siniestro vial que le provocó la muerte. Al lugar acudió un servicio de emergencias, cuyos profesionales constataron el deceso de un hombre de 63 años, quien circulaba como único ocupante del rodado.

Minutos antes, personal de la Dirección de Bomberos había trabajado en el lugar para extraer a la víctima del interior del vehículo, utilizando herramientas hidráulicas.

La Justicia interviene en el caso e investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho.