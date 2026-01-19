Murió un motociclista que estaba internado tras un choque ocurrido el sábado

Un motociclista de 19 años murió este lunes cerca de las 10 de la mañana en el Hospital Municipal Iturraspe, donde se encontraba internado desde el sábado tras protagonizar un choque en la ciudad de Morteros.

El siniestro ocurrió el pasado sábado en la intersección de bulevar 9 de Julio y Avellaneda, cuando la motocicleta Honda XR 150 que conducía el joven impactó contra un Fiat Idea, manejado por una mujer de 39 años.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones de gravedad y fue trasladado de urgencia al centro de salud, donde permaneció bajo atención médica hasta que se confirmó su fallecimiento en las últimas horas.

La Justicia investiga las circunstancias en las que se produjo el hecho, mientras continúan las actuaciones correspondientes.