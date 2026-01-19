Naranjita pidió $5.000 para estacionar y la Policía lo sacó de la calle

Un naranjita de 55 años fue llevado a la comisaría anoche en barrio Nueva Córdoba luego de ser denunciado por exigir más de 5.000 pesos a una mujer a cambio de permitirle estacionar su vehículo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21 horas sobre avenida Vélez Sarsfield al 500, cuando personal policial tomó conocimiento de la situación a partir de un aviso recibido minutos después del hecho. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la denuncia y redujeron al hombre, que se encontraba trabajando en la zona.

Durante la intervención se secuestró un chaleco reflectivo que el naranjita utilizaba para desarrollar la actividad. El hombre fue trasladado a sede policial por infracción al artículo 60 del Código de Convivencia Ciudadana.

El caso quedó a disposición de la autoridad correspondiente, mientras se labran las actuaciones de rigor.