No pudieron operar al joven que volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell

El joven que volcó con su cuatriciclo en Villa Gesell y que se encuentra internado en estado crítico con fracturas en el cráneo, en el rostro y en la órbita ocular, no pudo ser operado ante la gravedad de su cuadro de salud, por lo que los médicos aguardarán las próximas horas para ver si es factible que se concrete la intervención quirúrgica neurológica.

El hecho ocurrió este fin de semana cuando el hombre de 27 años y oriundo de la localidad bonaerense de Guernica, resultó con heridas de gravedad tras volcar el cuatriciclo en el que circulaba por los médanos del camping Pucará, en Villa Gesell.

El último parte médico al que accedió la Agencia Noticias Argentinas indica que en las últimas horas se evaluó una intervención quirúrgica neurológica que incluía la limpieza de fragmentos óseos y la colocación de un sensor para monitorear la presión intracraneal, pero dicho procedimiento “debió postergarse por una alteración en la coagulación que se encuentra bajo tratamiento”.

De este modo, continúa internado en terapia intensiva con respiración asistida y medicación para sostener su presión arterial, mientras que se informó que “su pronóstico es muy reservado”.

Este domingo, en horas de la madrugada y ante la gravedad del cuadro, el Sistema Integrado de Emergencias Sanitaria realizó un operativo de traslado en helicóptero sanitario desde Villa Gesell hacia el Hospital Interzonal General de Agudos “General San Martín” de La Plata.

Allí, los médicos confirmaron que sufrió fracturas en el cráneo, en la región frontal y parietal izquierda, así como también en el rostro y en la órbita ocular.