Punilla: cinco jóvenes con drogas tras controles de Caminera

Durante controles viales realizados en las últimas horas, personal de Policía Caminera secuestró estupefacientes, elementos robados y una motocicleta abandonada en distintos procedimientos desarrollados sobre rutas del Valle de Punilla.

Uno de los operativos tuvo lugar sobre la Ruta Provincial E-34, a la altura del kilómetro 61, en el sector del parador La Pampilla, donde los efectivos controlaron un automóvil en el que viajaban cinco jóvenes. Durante la inspección, se secuestraron varios gramos de estupefacientes de distintos tipos, y los ocupantes del vehículo fueron trasladados a sede policial junto con lo incautado.

En otro procedimiento, los policías recuperaron elementos robados de una camioneta, que habían sido sustraídos tras la rotura de una ventanilla, en un hecho denunciado previamente.

Además, se secuestró una motocicleta abandonada, la cual estaría vinculada a maniobras peligrosas registradas en la zona.

Los controles se desplegaron también sobre la Ruta Provincial A073, en el kilómetro 6 de la Variante Costa Azul, y en la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 7, en la salida de Villa Carlos Paz.

Todo lo actuado quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar responsabilidades y el origen de los elementos secuestrados.