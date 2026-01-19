¿Quién es el hombre detenido por la desaparición de Tania Suárez?

Un hombre de 57 años se encuentra acusado por la desaparición de Tania Suárez, la mujer de 34 años que apareció maniatada y golpeada en un baldío de la ciudad de La Cumbre. El sospechoso se encuentra en el penal de Bouwer, imputado como autor del presunto delito de privación ilegítima de la libertad y trascendió que es padre de tres hijos y vivía en Yocsina.

Néstor Maldonado es el único detenido que tiene la causa, defendió su inocencia y aseguró que la mujer «mintió» en sus primeras declaraciones y «ocultó» que mantenía con él una relación desde el 2022.

Su abogado defensor Carlos Nayi habló con los medios este lunes y manifestó que tienen «pruebas» que muestran que el encuentro entre Maldonado y Suárez fue consensuado y que acordaron viajar juntos a Cosquín y La Cumbre.

El imputado solía desempeñarse como mozo y actualmente, vivía de changas. Se encuentra divorciado y fue aprehendido el viernes pasado, tras un operativo que se realizó en la vivienda que compartía con su madre, en Malagueño.

Si bien todavía no fue citado a declarar, se espera que lo haga en los próximos días.

De acuerdo a la información que Nayi reveló durante el día de hoy, Maldonado había comenzado una relación con Tania hace varios años, tenían un vínculo permanente de forma virtual e incluso solían verse en alguna que otra ocasión.