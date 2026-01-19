Robó un celular, intentó escapar y fue retenido por vecinos

Un hombre de 36 años fue detenido este martes por la tarde en barrio San Vicente, luego de ser reducido por vecinos tras haberle robado el celular a una mujer. El hecho ocurrió en horas de la siesta sobre calle San Jerónimo al 2900.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso habría arrebatado el teléfono a una mujer mayor de edad y se dio a la fuga. Sin embargo, fue perseguido por testigos del hecho, quienes lograron alcanzarlo y retenerlo hasta la llegada del móvil policial.

Al arribar al lugar, efectivos procedieron a la aprehensión del individuo y al secuestro del teléfono celular, que fue recuperado y devuelto a la damnificada. Posteriormente, el detenido fue trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica y quedó a disposición de la Justicia.