Robos y violencia: más de diez detenidos en distintos puntos de Córdoba

Más de diez personas, entre hombres y mujeres, fueron llevadas a la comisaría en las últimas horas en el marco de operativos policiales por robos y hechos de violencia realizados en distintos puntos de la provincia de Córdoba.

Según se informó, durante los procedimientos se secuestró un automóvil, una réplica de arma de fuego y un arma blanca, además de herramientas y otros elementos que habían sido robados y luego recuperados por los efectivos.

Los operativos se desarrollaron de manera simultánea en Villa María, Río Cuarto, Pilar, Malagueño, Santa Ana y Despeñaderos, como parte de acciones preventivas y de respuesta ante distintos hechos denunciados en esas jurisdicciones.

Las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades y posibles vínculos con otros episodios registrados en la región.