Susto: Una joven se descompensó en la Municipalidad de Carlos Paz

Una joven sufrió una descompensación y debió ser asistida de urgencia esta mañana en la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Testigos contaron que se encontraba en la planta inferior del Palacio «16 de Julio» cuando comenzó a convulsionar y se convocó a la ambulancia de Vittal.

El hecho provocó conmoción entre los presentes y trascendió que la joven, de 26 años, estaba realizando trámites junto a su madre.

Inmediatamente, una oficial de policía activó los servicios de emergencias y se dispuso su traslado al Hospital Sayago.

La situación no pasó a mayores y trascendió que fue estabilizada en el nosocomio local.