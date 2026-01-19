Una mujer robó un auto de un taller mecánico y cayó tras un operativo

Una mujer mayor fue detenida este lunes en barrio Los Boulevares luego de sustraer un automóvil de un taller mecánico ubicado en barrio General Bustos. El hecho fue advertido a tiempo y derivó en un operativo que permitió recuperar el rodado y secuestrar otros elementos.

Según se informó, tras la denuncia y el rápido despliegue policial, los efectivos lograron interceptar el vehículo en Los Boulevares, donde procedieron a la detención de la mujer, quien aún se encontraba en posesión del auto sustraído.

Durante el procedimiento, además del automóvil, se incautó un teléfono celular y un juego de llaves, que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

La detenida fue trasladada a sede policial y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras se continúan las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.