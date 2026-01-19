Video: Se bajó para comprar en un negocio y le robaron el casco

Un joven sufrió el robo de su casco en momentos en que se había bajado de su motocicleta para realizar una compra en un negocio de Villa Carlos Paz.

El hecho se produjo el sábado pasado por la noche en calle Roma al 280, cuando un motochorro se percató de la situación, se paró unos pocos segundos al lado del rodado estacionado, tomó rápidamente el caso y se alejó del lugar.





La víctima alcanzó a darse cuenta del robo y salió corriendo del negocio gritando, pero no logró detener la huida del ladrón.

El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y la Policía continúa con las investigaciones para dar con el malviviente.