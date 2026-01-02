Alta Gracia: un hombre se encadenó en una comisaría para reclamar ver a su hijo

Un hecho poco habitual se registró este viernes en la ciudad de Alta Gracia, cuando un hombre se encadenó frente a la comisaría ubicada sobre calle España como forma de protesta para reclamar poder ver a su hijo.

Según información confirmada por fuentes policiales, el hombre manifestó que no podía mantener contacto con el menor, quien reside en la zona junto a otros familiares. Ante la falta de respuestas, decidió encadenarse en el ingreso a la dependencia para visibilizar la situación.

La escena generó preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el lugar, lo que motivó la intervención de personal policial, que dialogó con el hombre con el objetivo de contener la situación y evitar que el episodio se agravara.

Tras el intercambio, el hombre resolvió retirarse del lugar y dirigirse al Área de Familia, con la intención de iniciar un canal institucional que permita analizar el conflicto y evaluar posibles alternativas vinculadas al vínculo familiar.

Desde la Policía indicaron que no se registraron incidentes mayores y que el hecho quedó encuadrado como un reclamo de índole familiar, que deberá ser abordado por los organismos correspondientes.