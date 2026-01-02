Calamuchita: atropellaron a un hombre de 68 años y murió horas después

Anoche, un peatón de 68 años perdió la vida luego de ser atropellado en el kilómetro 15 de la ruta provincial S-210, a la altura de Atos Pampa, en el departamento Calamuchita.

Por causas que se investigan, un automóvil Suzuki Fun, conducido por un hombre de 37 años, embistió a la víctima cuando caminaba sobre la carpeta asfáltica. Tras el impacto, efectivos policiales acudieron al lugar y un servicio de emergencias trasladó de urgencia al hombre al hospital de Santa Rosa de Calamuchita.

El peatón falleció durante la madrugada de este viernes como consecuencia de las graves lesiones sufridas. La causa quedó en manos de la Justicia, que trabaja para establecer las circunstancias del hecho.