Causa AFA: Investigan los gastos del supuesto testaferro de Toviggino

Luciano Pantano, vinculado como el supuesto testaferro de Pablo Toviggino, tenía en su poder una tarjeta corporativa de la AFA con un consumo mensual promedio de $50 millones.

Aparecen en el resumen se esa tarjeta el pago de los Telepase de los autos de alta gama que se registraron en la mansión ubicada de Pilar, que está siendo investigada por la Justicia.

Pantano, junto a su madre Ana Conte, es uno de los titulares de Real Central SRL, la firma que adquirió la propiedad que perteneció a Carlos Tevez, actual DT de Talleres de Córdoba.

Según la investigación, la propiedad figura en distintos momentos a nombre de diferentes integrantes del entorno Pantano, todos relacionados con Real Central SRL.

Precisamente, la empresa está señalada en la causa como presunta cortina de humo y está a nombre de Pantana y su madre.

Los registros muestran que Pantano ingresó inicialmente como “propietario/residente” de la mansión ubicada en los lotes 306 y 265 de Ayres Plaza, con fecha de titularidad del 4 de diciembre de 2021.

Habilitan la feria para avanzar en las causas donde se investiga a la AFA

Tres magistrados decidieron habilitar la feria judicial de verano para continuar con las investigaciones penales que involucran a la AFA y a varios de sus principales dirigentes. La decisión permitirá que durante enero se mantengan en curso las medidas de prueba ordenadas en tres expedientes vinculados a presuntas maniobras de corrupción.

El receso judicial comenzó el pasado viernes y únicamente se diligencian causas consideradas urgentes, salvo que los jueces dispongan expresamente su habilitación. En este caso, los magistrados a cargo de las investigaciones consideraron necesario que los expedientes no se suspendan durante el receso estival y continúen su tramitación normal.

Una de las causas es instruida por el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y analiza presuntas maniobras de lavado de dinero y desvío de fondos de la AFA a través de la empresa Sur Finanzas, vinculada a Ariel Vallejo, y de la firma TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni. Según la investigación, la AFA habría intervenido como intermediaria en operaciones de financiamiento y sponsoreo, con fondos provenientes principalmente de los derechos de televisación del fútbol.