Controles preventivos de la FPA en distintos barrios de la ciudad de Córdoba

Grupos operativos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron intensos controles preventivos en diversos barrios de la ciudad de Córdoba, en el marco de acciones orientadas a la prevención y lucha contra el narcotráfico.

Los procedimientos incluyeron patrullajes y controles en accesos estratégicos, espacios verdes y sectores considerados vulnerables. Las tareas se desarrollaron en los barrios Jardín, Ampliación San Pablo, San Carlos, Urca, Poeta Lugones, Cerro de las Rosas, San Pablo, Empalme, Primero de Mayo y Villa Boedo.

Según se informó oficialmente, las actuaciones fueron supervisadas por el Ministerio Público Fiscal y forman parte de las políticas de prevención impulsadas en todo el territorio provincial, con el objetivo de fortalecer la seguridad y desalentar el narcomenudeo en zonas urbanas.