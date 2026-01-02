Córdoba: una balacera entre vecinos dejó un joven muerto y escenas de extrema violencia

Una mañana de extrema violencia sacudió este jueves 1° de enero al barrio Ferrer, en la ciudad de Córdoba, donde una pelea entre vecinos derivó en una escena caótica que dejó como saldo un hombre muerto, varios heridos y una vivienda incendiada.

El hecho ocurrió en calle Ernesto La Padula al 1300, donde, por causas que aún se investigan, dos grupos se enfrentaron a golpes y tiros. Según informaron fuentes policiales, durante el conflicto se escucharon al menos 19 detonaciones de arma de fuego.

En medio de la pelea, un joven cayó gravemente herido. Personal del servicio de emergencias acudió al lugar y constató que la víctima presentaba una herida de arma de fuego en el rostro y ya se encontraba sin vida.

La violencia continuó incluso después del homicidio. Como parte de una presunta venganza entre los bandos enfrentados, una turba atacó una vivienda de la zona y la prendió fuego. Varias dotaciones de bomberos lograron controlar el incendio y evitar su propagación. Afortunadamente, no se registraron personas heridas por las llamas.

Efectivos de la Policía de Córdoba, junto con cuerpos especiales, intervinieron para restablecer el orden. Para dispersar a los involucrados, utilizaron armamento de letalidad reducida, como postas de gas pimienta, y tras varios minutos de tensión lograron que cesaran los disturbios.

En el lugar del hecho, los investigadores secuestraron una pistola calibre 22, un cuchillo y varias vainas servidas. Todo el material fue remitido a la Fiscalía del Distrito 1 Turno 5, a cargo de la fiscal Matia Celeste Blasco, que investiga el episodio como un presunto caso de violencia urbana.

Hasta el momento no hay detenidos ni imputados. La principal hipótesis apunta a un enfrentamiento entre bandos rivales, aunque los motivos que originaron la pelea aún no fueron esclarecidos. La causa avanza con la toma de testimonios y peritajes forenses.