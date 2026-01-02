Cuatro heridos al caer un auto al río en Cosquín

Cosquín. Un grave accidente se produjo ayer por la mañana en Cosquín, cuando un Renault Mégane con cuatro personas a bordo cayó al vacío desde el Puente Carretero y terminó bajo la estructura, junto al río.

El hecho ocurrió cerca de las 7:30, cuando, por motivos que todavía intentan establecerse, el conductor del auto, un hombre de 40 años, perdió el control del vehículo, se salió de la calzada y cayó desde una altura considerable.

En el vehículo viajaban además dos jóvenes de 24 y 26 años y una mujer de 29. El impacto fue tan fuerte que todos resultaron heridos y debieron ser asistidos de inmediato por los servicios de emergencia.

Los equipos médicos llegaron rápidamente al lugar y trasladaron a los cuatro ocupantes al Hospital Domingo Funes. Según el parte policial, el conductor sufrió una contusión pulmonar, mientras que los otros tres presentaron traumatismos varios.

El sector donde quedó el auto estuvo perimetrado durante gran parte de la jornada por orden de la Fiscalía de Cosquín, para preservar la escena y facilitar el trabajo de la Policía Judicial.