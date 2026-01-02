El Banco Central inició un sumario contra la AFA por violación de la Ley Cambiaria

El Banco Central (BCRA) inició un sumario contra la AFA, su presidente Chiqui Tapia y otros dirigentes de la entidad, por presuntas infracciones a la Ley Penal Cambiaria.

La investigación abarca cinco operaciones que tuvieron lugar entre 2020 y 2023, con un monto total bajo análisis que supera los US$ 131.384.000 y EUR 94.999.920, acumulando los US$ 242 millones.

Sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales

El sumario se centra en el ingreso y/o la liquidación irregular de divisas provenientes de contratos de sponsoreo, derechos de televisación y transferencias internacionales de organismos deportivos, como la FIFA y la Conmebol.

La investigación se centran en el cambio de concepto con el que la AFA declaró estos fondos: de “otros servicios personales, culturales y recreativos” (código S24) a “otras transferencias corrientes” (código 108).

Esta modificación, permitió a la entidad deslindarse de la obligación de liquidar los dólares en el mercado oficial, al hacerlos figurar como donaciones.

Según la investigación, esta acción se encuentra en el contrato con Adidas, en derechos de televisación con empresas como Fox y Argentina Football Distribution LLC.

El contrato con ADIDAS

El monto bajo análisis suma casi EUR 95 millones que, según la investigación, no fueron liquidados desde la segunda mitad de 2020. Durante los primeros años del vínculo con Adidas (2018-2019), la AFA liquidó correctamente los fondos.

Mientras que a partir del endurecimiento del cepo cambiario, la entidad modificó el rubro de ingreso y así evitó la conversión de divisas a pesos, beneficiándose de la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo.

En el caso de los fondos provenientes de Fox, la suma en revisión supera los U$s 45 millones. El expediente también incluye a Argentina Football Distribution, con U$S 78 millones.