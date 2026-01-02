El Chaltén: un escalador con traumatismo de cráneo fue rescatado en helicóptero

Un hombre fue rescatado en alta montaña en la ciudad santacruceña de El Chaltén, donde se accidentó cuando escalaba y sufrió un traumatismo grave de cráneo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicó el Ministerio de Defensa, el despliegue se completó con un helicóptero de la Sección de Aviación de Ejército 11 en el cordón de Fitz Roy, operativo que concluyó con éxito al realizar la evacuación del hombre.

El Director de Incendios y Emergencias de Parques Nacionales fue quien requirió el despliegue tras el accidente que derivó en el traumatismo grave de cráneo en la montaña Aguja Poincenot.

La víctima fue rescatada por dos pilotos y un mecánico que ejecutaron la operación de alta precisión a 2.200 metros de altura y el herido fue trasladado al Hospital Regional de El Calafate.