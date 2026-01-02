Habló la familia del hombre que murió aplastado por una cabina de peaje

La familia de Jorge Gianinetto, el hombre de 61 años que perdió la vida luego de haber sido aplastado por una cabina de peaje en Juárez Celman, durante el intenso temporal que azotó a la Provincia de Córdoba, se pronunció sobre la tragedia y expresó su consternación por lo sucedido. Silvina es sobrina de la víctima y manifestó: «No entendemos qué pasó».

«Estamos shockeados, no podemos entender lo que pasó, es lo que menos espera uno un 1 de enero después de brindar con felicidad la noche anterior, encontrarnos con esta noticia, no caemos»; dijo la mujer, en diálogo con El Doce.

El hombre vivía con su madre, una jubilada de 92 años de edad.

Asimismo, los familiares de Jorge también aseguraron que «todo se podría haber evitado». «Hablé con Caminos de las Sierras pero no era prioridad saber cómo pasó así que no preguntamos ni ellos nos explicaron, lo que pasó pasó. Estamos en contacto con ellos que se pusieron a disposición»; relató Silvina.

Se ordenaron una serie de pericias para determinar qué sucedió y si las cabinas de peaje se encontraban bien aseguradas.

Tras el fallecimiento del trabajador en la Ruta 9 Norte, desde la Unión de Empleados de la Construcción y los Peajes del Interior (UDI) exigieron una investigación, medidas de seguridad y un protocolo de actuación ante tormentas intensas.

«Desde UDI lamentamos profundamente el fallecimiento del compañero Jorge Gianinetto tras el derrumbe de una de las cabinas durante la tormenta. Acompañamos a su familia y a sus compañeros en este momento tan doloroso»; expresó el dirigente sindical Gustavo Rossi, quien sacó un comunicado.