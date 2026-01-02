Lo encontraron muerto dentro de su casa, misterio en Villa Quilino

Investigan si falleció por causas naturales
Lo encontraron muerto dentro de su casa, misterio en Villa QuilinoLos familiares fueron a visitarlo en el primer día del 2026 porque no lograban comunicarse con él.
El cuerpo sin vida de un hombre de 67 años fue encontrado anoche en una vivienda ubicada en Villa Quilino, en el norte cordobés. Los familiares fueron a visitarlo en el primer día del 2026 porque no lograban comunicarse con él y se iniciaron una serie de pericias para determinar si falleció por causas naturales.
El macabro hallazgo se realizó el pasado jueves 1 de enero alrededor de las 21 horas y el hombre estaba recostado en su cama, sin signos vitales. Había pasado la noche de Año Nuevo en la casa de un familiar y, tras el brindis, se retiró a su domicilio.
En la causa, tomó intervención la Fiscalía de Deán Funes y el caso ha sido caratulado como «muerte de etiología dudosa». En el lugar, trabajó el personal de la Policía Científica y del Ministerio Público Fiscal (MPF) y trascendió que no habría signos de violencia ni desorden que haga presumir que fue atacado durante un asalto.