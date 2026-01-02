Neuquén: murió una joven que se había accidentado en Quila Quina

Una joven que había protagonizado un accidente en la localidad neuquina de Quila Quina falleció este viernes, como consecuencia de las heridas sufridas, mientras que su acompañante continúa internada en San Martín de los Andes.

La mujer, oriunda de Buenos Aires, había ingresado en estado desesperante al Hospital Ramón Carrillo, con lesiones severas, como líquido en un pulmón, broncoaspiración con contenido estomacal, desprendimiento de intestino, laceración hepática y fracturas vertebrales.

El trágico accidente se produjo este jueves, cuando Guadalupe -la víctima- viajaba junto a una amiga, integrante de una reconocida familia de la localidad, a bordo de un Subaru Outback. Y según supo la agencia Noticias Argentinas, la conductora habría perdido el control al intentar esquivar una motocicleta, el vehículo se desbarrancó unos 70 metros y volcó en una zona de frondosa vegetación.

El impacto eyectó a una de las ocupantes fuera del auto, en cambio, su compañera fue rescatada del interior ya que tenía puesto el cinturón de seguridad.

La zona donde se produjo el siniestro tiene un gran caudal de vehículos en esta época del año, y según las autoridades el desconocimiento del camino pudo ser uno de los factores que desencadenó el accidente.