Once personas detenidas por robos, violencia y picadas

Durante esta madrugada y la jornada previa, la Policía de Córdoba llevó adelante operativos simultáneos en el sur provincial que derivaron en la detención de once personas, vinculadas a robos, hechos de violencia y la organización de picadas y grupos de motos.

Las acciones se desarrollaron en La Carlota, Alejandro Roca, Coronel Moldes, Villa María, Villa Nueva, Río Cuarto, Marcos Juárez y Río Tercero, donde se logró recuperar dos motocicletas y elementos denunciados como robados.

En el marco de los procedimientos también fueron secuestrados diez vehículos, además de teléfonos celulares, dinero en efectivo y armas blancas, todos relacionados con las causas que se investigan. Los operativos formaron parte de controles y tareas preventivas en distintos puntos del sur cordobés.