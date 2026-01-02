Ruta 16: dos personas resultaron con lesiones en Las Arrias

El hecho ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 126, cuando un vehículo perdió el control y sus ocupantes debieron ser trasladados al hospital.
Sucesos
viernes, 2 de enero de 2026 · 20:05

Esta mañana, alrededor de las 10:40, se produjo un siniestro vial sobre la Ruta Provincial N° 16, a la altura del kilómetro 126, en el norte de la provincia de Córdoba.

Por causas que se investigan, un vehículo perdió el control y terminó protagonizando el accidente, dejando como saldo a sus dos ocupantes con lesiones de consideración.

Hasta el lugar acudió una dotación de Bomberos Voluntarios de Las Arrias, junto a Bomberos Voluntarios de San José de la Dormida, personal policial y profesionales de la salud, quienes trabajaron de manera conjunta para asistir a las personas involucradas.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, las víctimas fueron trasladadas al nosocomio de San José de la Dormida para una evaluación médica más completa.

