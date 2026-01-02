Santa Cruz: un hombre fue asesinado durante un robo en su casa

Un hombre fue asesinado durante un robo en su casa en la provincia de Santa Cruz y la denuncia fue realizada por un vecino, quien fue a pedirle cigarrillos a la víctima y constató la presencia de dos hombres dentro de la vivienda, mientras que hay conmoción por la brutalidad del caso.

El hecho ocurrió en las primeras horas del Año Nuevo cuando un sujeto se presentó en la comisaría local y denunció que fue hasta la casa de su vecino ubicada en el cruce de calle 374 y Fagnano Este y fue recibido por una persona desconocida que portaba un arma.

De inmediato, los agentes se acercaron hasta el domicilio y allí se entrevistaron con la pareja de la víctima, quien les permitió ingresar y dentro de la vivienda hallaron sin vida al sujeto, que presentaba signos de violencia.

Desde el medio local Nuevo Día informaron que se solicitó la presencia de médicos, que confirmaron el fallecimiento de la víctima.

En tanto, personal de la División Comisaría Segunda de El Calafate inició las actuaciones correspondientes y, tras los primeros testimonios, se pudo saber que, minutos antes del hallazgo el hombre, de 48 años, fue víctima de un robo de parte de dos ladrones, uno de los cuales estaba armado y que le exigieron dinero de una presunta operación inmobiliaria.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, ante la negativa del propietario, habría ocurrido una pelea, momento en el que el hombre murió.

El certificado de defunción remarca que la víctima falleció de un infarto agudo de miocardio producto de la brutalidad del accionar de los delincuentes.