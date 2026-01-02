Secuestraron pirotecnia y mercadería ilegal por $155 millones en Córdoba

Durante los festejos de Navidad y Año Nuevo, el Ente Municipal de Fiscalización y Control llevó adelante 1.200 operativos en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, que derivaron en el secuestro de mercadería ofertada de manera ilegal por un valor superior a los 155 millones de pesos.

Según se informó desde la Municipalidad, el mayor volumen de incautaciones se concentró en las jornadas previas a la Nochebuena, en el marco de controles intensificados por el incremento de la actividad comercial informal durante las fiestas.

Del total de la mercadería secuestrada, el 85% correspondió a artículos de pirotecnia, cuya venta se encuentra prohibida o restringida por normativa vigente, debido a los riesgos que implica su comercialización y uso.

Los operativos se desarrollaron en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de prevenir la venta ilegal, proteger a los consumidores y garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales durante uno de los períodos de mayor circulación de personas.