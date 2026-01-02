Temporal en Salta: inundaciones, granizo, voladura de techos y anegamiento en las calles

Un fuerte temporal azota a la capital y zonas aledañas en la provincia de Salta, con una caída de 17 milímetros de agua en sólo una hora, se registraron ráfagas de viento de hasta 48 kilómetros por hora, cortes de luz, granizo e inundaciones.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas y tal como indicaron fuentes oficiales, la zona sur salteña resultó uno de los sectores más afectados, seguido por la zona norte y, como consecuencia del fenómeno climático, se tomaron en cuenta anegamientos en algunas calles céntricas.

Asimismo, se encontraron ramas de gran porte caídas, así como caídas de postes de luz y de empresas de cable, mientras que varias viviendas sufrieron ingreso de agua y otras mostraron daños por voladura de techos.

La alerta meteorológica se mantiene vigente en el micro y macro centro de la capital provincial, luego de la tormenta que inició cerca de las tres de la tarde con más de 31° de temperatura y, según indicó el medio local “El Tribuno”, la alarma climática se mantendrá hasta la medianoche de este viernes.

El mismo medio indicó que “una de las zonas más comprometidas fue el sector del canal Esteco, donde la acumulación de agua generó serios inconvenientes para vecinos y automovilistas”.

No obstante, el servicio eléctrico mostró inconvenientes en los barrios de La Viña, Coronel Moldes y zonas aledañas.

El municipio salteño recomendó no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir el sistema de desagües pluviales de la vía pública; no sacar las bolsas de residuos y asegurar los elementos que se encuentren en obras de construcción, tales como chapas, ladrillos o tirantes.

Asimismo, se indicó retirar los vehículos estacionados en zonas anegables, manejar a velocidad reducida y siempre con las luces encendidas y extremar las medidas de seguridad al conducir.