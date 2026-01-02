Un auto cayó por un precipicio en las Altas Cumbres, murió una mujer

Una jubilada de 84 años perdió la vida en un trágico accidente ocurrido esta tarde en las Altas Cumbres. Viajaba como acompañante a bordo de un vehículo que se salió de la calzada, cayó por un precipicio y volcó a la altura del kilómetro Nº22 de la Ruta Provincial 34, en el paraje conocido como La Tortuga.

El siniestro se produjo alrededor de las 13 horas y el conductor del rodado, un hombre de 86 años oriundo de la ciudad de Córdoba, fue asistido en el lugar por una ambulancia del servicio de emergencias de Mina Clavero. La peor parte se la llevó su esposa, quien iba en el asiento del acompañante y falleció en el acto.

Según pudo conocer EL DIARIO, el auto Ford Fiesta Max cayó desde una altura de 25 metros.

En el lugar, trabajó personal de la Departamental San Alberto y el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y se procedió al corte de media calzada de la ruta en la mano que lleva de Córdoba al Valle de Traslasierra.