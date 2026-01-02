Un bebé murió al quedar atrapado en un auto que cayó a un canal de riego en Río Negro

Un trágico siniestro vial ocurrió este jueves en la ciudad rionegrina de Chimpay, donde un bebé de un año murió tras quedar atrapado en un automóvil que cayó a un canal de riego. El niño viajaba junto a sus padres, ambos adolescentes, y la Justicia investiga si el joven que conducía el vehículo lo hacía bajo los efectos del alcohol.

El fatal episodio se produjo en el cruce de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles, dentro del casco urbano de la localidad ubicada en la zona del Alto Valle. Por motivos que aún se intentan establecer, el conductor de un Renault Sandero perdió el control del rodado, que terminó semisumergido en el cauce artificial.

De acuerdo con lo informado por Diario Río Negro, cuando el personal policial arribó al lugar, la pareja —integrada por jóvenes de 16 y 17 años— ya había logrado salir del vehículo por sus propios medios. Sin embargo, en medio de la desesperación, ninguno de los dos pudo rescatar a su hijo, Neithan, que había quedado atrapado.

Ante la dramática situación, los efectivos iniciaron de inmediato la búsqueda del pequeño y solicitaron la colaboración de los bomberos voluntarios. Los rescatistas dieron vuelta el auto y rompieron una de las ventanillas, pero el bebé no se encontraba dentro del habitáculo.

Minutos más tarde, una mujer que circulaba por la zona advirtió la presencia de un objeto flotando en el canal. Al acercarse, se confirmó la peor noticia: se trataba del cuerpo del bebé. El niño fue rescatado del agua y asistido de urgencia, pero pese a los esfuerzos médicos y a las maniobras de reanimación, no lograron salvarle la vida.

Si bien resta determinar con precisión la causa del fallecimiento, las primeras estimaciones indican que la muerte se habría producido a raíz de las graves lesiones sufridas durante el accidente.

La investigación quedó a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien impartió directivas para avanzar en una causa caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito”. Los padres del niño quedaron vinculados al expediente judicial y, según informaron medios locales, al joven conductor se le extrajo una muestra de sangre para determinar si había consumido alcohol antes de manejar.

El vehículo fue secuestrado para peritajes y la Brigada de Investigaciones trabaja en el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de reconstruir la mecánica del siniestro y esclarecer las responsabilidades.