Un hombre fue apuñalado tras una pelea en Villa Urquiza y está en estado reservado

Un violento episodio sacudió la tarde del jueves 1º de enero al barrio Villa Urquiza, en la ciudad de Córdoba. Un hombre mayor de edad resultó gravemente herido tras una pelea ocurrida en la esquina de Humberto Primo y Campichuelo.

Según informaron fuentes médicas, la víctima llegó por sus propios medios durante la noche al hospital Eva Perón, acompañado por un familiar. Allí relató que había sido atacado con un arma blanca en el marco de una riña.

Tras ser asistido, los profesionales constataron que presentaba una puñalada en la espalda, a la altura del pulmón derecho, lesión que le provocó un hemotórax y neumotórax. Debido a la gravedad del cuadro, el hombre quedó internado en estado reservado.

Las circunstancias en las que se produjo el ataque son materia de investigación. Personal policial trabaja para determinar cómo se originó la pelea y para identificar al autor de la agresión.

El hecho generó preocupación entre los vecinos de la zona, quienes reclaman mayor presencia policial ante la seguidilla de episodios violentos registrados en el barrio.