Un joven de 16 años fue hospitalizado tras un incendio en una vivienda

Un adolescente de 16 años resultó con quemaduras de distinta gravedad y debió ser trasladado al Instituto del Quemado tras un incendio registrado anoche en una vivienda de barrio Juniors, en la ciudad de Córdoba.

El episodio se produjo en un domicilio ubicado sobre calle República Dominicana al 170, donde, por causas que se investigan, se inició un foco ígneo en el patio de la propiedad. Un servicio de emergencias trasladó al joven al centro de salud especializado, donde permanece internado.

En el mismo hecho, una niña de 11 años y dos personas mayores fueron asistidas por personal médico en el lugar, sin necesidad de derivación hospitalaria.

En el domicilio trabajó personal de la Dirección Bomberos, que logró controlar el fuego. Las llamas provocaron daños en herramientas, bicicletas, maderas, equipos de aire acondicionado, garrafas y un lavarropas.

Según se informó, el propietario del inmueble se dedica a la colocación de equipos de aire acondicionado, por lo que en el lugar había garrafas y aerosoles, elementos que habrían contribuido a la rápida propagación del fuego.