Villa María: detienen a un joven por el crimen de una mujer de 22 años

Esta mañana, un hombre de 23 años fue detenido en la ciudad de Villa María, acusado de ser el presunto autor de un homicidio calificado, en el marco de la investigación por la muerte de una joven de 22 años, cuyo cuerpo fue hallado en un descampado rural durante la jornada previa.

El procedimiento se concretó a partir de un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle General Lonardi al 1800, en barrio Trinitarios. En el lugar, además de la detención, se secuestró un automóvil Ford Ka, prendas de vestir, documentación y una navaja, entre otros elementos considerados de interés para la causa.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Instrucción, que continúa reuniendo pruebas para determinar las circunstancias del hecho y el grado de participación del acusado en el crimen.