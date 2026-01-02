Violencia en Córdoba: balearon a un hombre en una pelea entre vecinos

Una violenta pelea entre vecinos terminó con un hombre muerto de un disparo en la cabeza este jueves 1 de enero por la mañana en barrio Ferrer, en la ciudad de Córdoba. El episodio incluyó enfrentamientos a golpes y tiros, personas heridas y el incendio intencional de una vivienda.

El hecho se registró en calle Ernesto La Padula al 1300, donde, por causas que se investigan, dos grupos comenzaron a enfrentarse. Durante la secuencia se escucharon numerosos disparos y la situación se desbordó en pocos minutos.

En medio del conflicto, un hombre cayó gravemente herido. Personal de emergencias que acudió al lugar constató que presentaba una herida de arma de fuego en el rostro y ya no tenía signos vitales.

La violencia continuó luego del homicidio, cuando un grupo de personas atacó una vivienda de la zona y la prendió fuego como parte de una represalia. Varias dotaciones de bomberos trabajaron para controlar el incendio, sin que se registraran personas lesionadas por las llamas.

Efectivos de la Policía de Córdoba y cuerpos especiales intervinieron para restablecer el orden. Para dispersar a los grupos enfrentados, utilizaron armamento de letalidad reducida, entre ellos postas de gas pimienta, logrando controlar la situación tras varios minutos de tensión.

En el lugar se secuestró una pistola calibre 22, un cuchillo y varias vainas servidas. Todo el material fue remitido a la Fiscalía del Distrito 1 Turno 5, que investiga el hecho.

Hasta el momento no se informaron personas detenidas. La causa avanza con la toma de testimonios y la realización de peritajes, mientras se intenta determinar el origen del enfrentamiento y la responsabilidad de los involucrados.